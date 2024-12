Le vestiaire de l’OM se lâche sur Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot a enfin trouvé sa place à l'OM. Placé dans une position haute sur le terrain, l'international tricolore est logiquement mieux placé pour créer le danger dans la surface. Ses qualités de finisseur ont d'ailleurs été perçues durant la rencontre face à l'ASSE, durant laquelle il a trouvé le chemin des filets. Plus que ses performances, Jérôme Alonzo a voulu s'attarder sur le plaisir qu'il dégage depuis le début de la saison.

Récupérateur, relayeur, finisseur, Adrien Rabiot est un véritable couteau-suisse. Même lorsque Roberto de Zerbi décide de le positionner plus haut sur le terrain, le joueur de 29 ans, grâce à ses qualités naturelles, parvient à tirer son épingle du jeu. Face à l’ASSE dimanche soir (0-2), l’international tricolore s’est mis en valeur en concluant une action de grande classe.

McCourt est prêt à tout pour Rabiot ! Un coup de théâtre à l'OM qui pourrait relancer le club sur la scène internationale 🇫🇷

➡️ https://t.co/ZyN1qn3CQo pic.twitter.com/clvaxWH3Nb — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Alonzo salue la « masterclass » de Rabiot

Auteur de son premier but sous les couleurs de l’OM, le chef d’œuvre de Rabiot a été salué par la critique. « Rabiot n'en parlons pas, il a fait une masterclass au niveau du but. Il monte en puissance. On l’a vu avec les Bleus juste avant. J’ai l’impression de voir un footballeur heureux. Un jeune homme épanoui qui est là avec ses potes sur le terrain. Il joue au ballon » a confié Jérôme Alonzo dans les colonnes de La Provence ce mardi.

Rabiot est aux anges à l'OM

Selon l’ancien gardien du PSG, il n’y a pas de recette miracle. Si Rabiot parvient à se montrer performant cette saison, c’est parce qu’il est heureux d'évoluer au sein de l’OM. « Pour en avoir parlé avec des collègues à lui, je sais qu’Adrien a vraiment besoin de ça, c’est un affectif, il a besoin d’être heureux. Le projet OM ne l’a pas étonné, parce qu’il veut s’éclater. Où mieux qu'au Vélodrome et à l'OM » a confié Alonzo. En somme, des débuts rêvés.