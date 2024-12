Rabiot - OM : La date de son départ annoncé en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La surprise de l'été, c'est lui. Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de se relancer à l'OM. L'ancien joueur du PSG s'est engagé avec le club marseillais jusqu'en juin 2026. Mais selon Christophe Dugarry, il sera difficile pour la direction phocéenne de le conserver plus d'une saison.

La barrière séparant l’OM et le PSG a longtemps été infranchissable. Mais l’opération Adrien Rabiot, cet été, a rappelé que les frontières pouvaient parfois s’ouvrir. Formé à Paris, le milieu de terrain de 29 ans s’est engagé pour deux ans avec le club marseillais, malgré les nombreuses critiques émanant des supporters du PSG.

Un départ déjà évoqué pour Rabiot

Mais selon Christophe Dugarry, Rabiot ne devrait pas s’éterniser à l’OM. Le champion du monde 1998 a laissé entendre que le club marseillais pourrait être qu’une courte étape dans le CV du milieu de terrain, destiné à rejoindre un club plus huppé à l'avenir.

« Il ne sera pas là non plus dix ans »

« C’est un joueur qui a de l’expérience, il a fini par s’imposer au PSG et à la Juve. Après il ne sera pas là non plus dix ans. Il va certainement avoir une saison » a déclaré Dugarry au cours de l’émission Rothen S’Enflamme sur RMC.