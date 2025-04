Danse avec les stars : Frank Leboeuf balance cash sur l’émission, un autre candidat en rajoute une couche…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si Adil Rami a brillé lors du dernier prime de "Danse avec les stars", Claude Dartois a de son côté été éliminé, au grand dam de Frank Leboeuf, partageant sur Instagram un message qui n’est pas passé inaperçu. Interrogé par Ouest-France, le dernier candidat à avoir pris la porte en a rajouté une couche…

Alors que la 14e saison de "Danse avec les stars" approche doucement de la fin, avec les quarts de finale à retrouver ce vendredi soir sur TF1, certains candidats ont encore du mal à digérer leur sortie, reprochant le système de notation du public. « Quand on voit que peu importe ce que je faisais – techniquement, émotionnellement, dans la joie ou dans l’énergie,– les notes restaient toujours les mêmes… Alors forcément, à un moment, la motivation s’effrite… », regrettait notamment le dernier éliminé Claude Dartois sur Instagram.

« Je te l’ai dit hier avant l’émission, ça sentait mauvais »

En commentaire, Frank Leboeuf avait soutenu l’ancien aventurier de "Koh-Lanta", pointant lui aussi du doigt la mécanique de l’émission. « Bravo pour votre parcours mes potos. Vraiment pas mérité… Mais c’est comme ça !! Quelle évolution mon Claude ! Soyez fier de vous. On savait avant ce show comment ça fonctionnait. Brutal !! Je te l’ai dit hier avant l’émission, ça sentait mauvais, comme ça l’a été pour Candice et moi. Aucune surprise », avait écrit le champion du monde 1998. Interrogé par Ouest-France, Claude Dartois en a rajouté une couche.

« J'ai commencé à me poser des questions... »

« J'ai eu des 8 sur trois danses sur lesquelles je pense que je méritais mieux. Ma rumba et mon paso doble sur Pirates des Caraïbes, je pense sincèrement que ça valait mieux que ça, même d'autres danseurs me l'ont dit, confie Claude Dartois. Les notes sont ce qu'elles sont mais j'accorde beaucoup d'estime et d'intérêt aux juges quant à leur notation. J'ai toujours espéré améliorer mes notes et c'est vrai qu'à un moment, elles ne bougeaient pas quoi que je fasse, donc j'ai commencé à me poser des questions. Je ne suis pas parvenu à franchir le palier, c'est pourquoi il était peut-être temps que je sorte. J'ai vraiment essayé de mettre les conseils en application, je ne pouvais pas faire mieux. En soi, avoir des 7 et des 8, ce sont des bonnes notes mais je ne pouvais pas m'empêcher de comparer avec les notes de mes camarades. Et même si je me forçais parfois à pas me comparer et à me dire que ma note était bonne, je pensais : "Ma note est bonne mais par rapport aux autres, elle n'est plus bonne, en vrai". »