Rabiot - OM : Sa mère responsable d’un problème, l’annonce cash !

Repositionné en tant que milieu offensif gauche proche de l’attaquant, Adrien Rabiot n’évolue pas à son meilleur poste actuellement à l’OM selon Daniel Riolo. Le chroniqueur de RMC Sport estime que l’ancien joueur du PSG aurait dû évoluer ces dernières années en tant que sentinelle, et pointe du doigt l’influence de sa mère à ce sujet.

Souvenez-vous, lorsqu’il évoluait encore au PSG, Adrien Rabiot avait fait des pieds et des mains pour ne pas jouer en tant que numéro 6 devant la défense. Un différend qui avait d’ailleurs amorcé son départ du Parc des Princes en 2019, lui qui porte désormais le maillot de l’OM. Dimanche soir, contre l’AS Monaco, Rabiot évoluait dans une position assez inédite de milieu offensif gauche en soutien de Neal Maupay en attaque, et Daniel Riolo n’a pas du tout été emballé par ce rôle pour l’international français.

« Jamais de la vie il peut jouer là »

Dans l’After Foot, sur RMC Sport, Riolo a critiqué le rôle tactique d’Adrien Rabiot à l’OM : « Moi je trouve que Hojberg, Rabiot, Rongier, c’est un de trop dans cette équipe. Parce que Rabiot, on sait ce que je pense de lui, mais ça reste un bon joueur de foot. En revanche, jamais de la vie il peut jouer là où il a joué ce soir. Le mettre dans ce positionnement-là ce soir, c’est vraiment pas lui rendre service. C’est pas à ce poste que Rabiot va être utile. Si tu joues avec ces trois là, ils ont un profil identique », estime Riolo.

« Sa maman n’a pas voulu... »

Et il poursuit en pointant du doigt l’influence négative de sa mère à l’époque du PSG, lorsqu’il était question de le positionné en sentinelle : « Pourquoi je critique souvent Rabiot ? Parce que gars-là avait tout pour être devant la défense. Sa maman n’a pas voulu, donc lui non plus. Et moi je pense que ça a foutu en l’air toutes ses possibilités. Plus haut, il n’accélère pas, il ne sait pas faire accélérer le jeu, donc à partir du moment où t’as Hojberg et Rongier qui peuvent jouer devant, tu ne peux pas avoir trois mecs comme ça. Parce que l’OM ne créer pas assez, ce soir ils ne créent pas assez de jeu ! C’est une victoire très importante pour l’OM, mais il y a encore beaucoup de questions en suspens... », lâche Daniel Riolo. Le message est passé…