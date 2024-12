Transferts : Le Real Madrid sur une star de l'OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il a suffi de quatre mois pour que Mason Greenwood se retrouve dans le viseur des plus grandes équipes espagnoles. Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético surveilleraient de près sa situation. Présent à Getafe la saison dernière, l'international anglais a retrouvé le fil de sa carrière, après avoir été accusé de violences sur sa femme.

Le mois de décembre vient tout juste de débuter et Mason Greenwood n’est déjà plus qu’à un but d’égaler le meilleur bilan de sa carrière (10 buts lors de la saison 2019/2020). Auteur du but de la victoire face à l’AS Monaco dimanche dernier (2-1), l’attaquant anglais ressemble de plus en plus à un pari gagnant à l’OM.

Greenwood au top à l'OM

Meilleur buteur du groupe marseillais cette saison, Greenwood voit sa côte monter en flèche après une période sombre marquée par des accusations de violences. Selon les informations de TBR Football, trois équipes espagnols auraient coché son nom et pourraient casser leur tirelire en 2025.

Le Real Madrid s'attaque à Greenwood

A en croire le média anglais, le Real Madrid ferait partie des équipes intéressées par Greenwood. Passé par Getafe la saison dernière, l’attaquant anglais serait aussi dans le viseur de l’Atlético, mais aussi du FC Barcelone. A croire qu’une bonne saison permet d’effacer les polémiques.