OM : De Zerbi soulagé, c’est la fin pour le PSG ?

Face à l’AS Monaco dimanche dernier, l’OM a enfin réussi un match important au stade Vélodrome. Après deux défaites d’affilées face à Auxerre (1-3) et le PSG (0-3), les hommes de Roberto De Zerbi se montraient incapables de gagner devant leur public. Cette victoire face au dauphin monégasque pourrait être un déclic. Mais pour quel résultat à terme ?

L’OM a enfin gagné au stade Vélodrome ! Face à l’AS Monaco, les hommes de Roberto De Zerbi avaient pourtant mal commencé la rencontre en étant menés 1-0 à la mi-temps. Mais grâce à Luis Henrique puis Mason Greenwood, les Phocéens ont renversé la vapeur pour s’adjuger une belle victoire et surtout la deuxième place du classement. A sept points du PSG, tout reste encore possible.

La fin d’un traumatisme pour De Zerbi ?

Pour Eric Di Meco, cette victoire face à l’AS Monaco au stade Vélodrome pourrait être un déclic pour la suite de la saison, comme il l’a expliqué dans le Moscato Show sur RMC : « Il n’y a pas tout de parfait dans ce match-là. Mais il y a déjà une bonne chose : le résultat. Tu ne peux pas nier qu’avec ce qui s’est passé ces derniers temps au Vélodrome, et on le voit à la joie des dirigeants, des joueurs et des supporters que c’était devenu un vrai traumatisme pour eux. Ne pas arriver à gagner, à communier avec les supporters, c’était devenu pour De Zerbi un problème existentiel. Il parle tout le temps de ce stade, de sa volonté de faire plaisir aux supporters. »

Un PSG en galère

776 kilomètres plus au nord, dans la capitale française, la dynamique est différente. Le PSG vit des moments compliqués, avec un match nul face à Nantes. De plus, des tensions se font sentir entre Luis Enrique et son vestiaire, ce qui pourrait impacter les prochains résultats du PSG.

