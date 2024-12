PSG : Tensions avec Luis Enrique, les coupables sont désignés en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par le Bayern Munich mardi en Ligue des champions (1-0), puis tenu en échec à domicile par le FC Nantes samedi (1-1), la tension commencerait à monter au sein du PSG. Le vestiaire parisien et notamment Bradley Barcola seraient frustrés par Luis Enrique. Ce dont doute Jérôme Rothen, qui remet la faute sur l’entourage des joueurs.

Luis Enrique est-il en train de perdre son vestiaire ? Après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich et son match nul lors de la réception du FC Nantes (1-1), le PSG sort d’une semaine difficile et des tensions commenceraient à apparaître en interne. Le vestiaire parisien serait perturbé par les choix parfois surprenant du technicien espagnol et certaines de ses décisions seraient jugées injustes.

« C’est souvent les entourages des joueurs et aujourd’hui ils en ont beaucoup »

« Non, je ne pense pas que Luis Enrique se soit mis son vestiaire à dos », a déclaré Jérôme Rothen, dans l'émission Rothen s’enflamme sur RMC. « Je trouve que c’est la suite logique d’un vestiaire et quelque soit le vestiaire. Un vestiaire, quand ça gagne, tout va bien. L'entraîneur a raison et même les joueurs qui ne jouent pas, rongent leur frustration. Mais quand l’équipe a du mal à avancer en Ligue des Champions, ce qui est le cas. Les joueurs se plaignent sur les deux derniers matchs. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Moi oui. C’est toujours pareil. Les informations qui sortent, c’est souvent les entourages des joueurs et aujourd’hui ils en ont beaucoup. Et là, comme par hasard, ce sont souvent des infos qui sont liées à des joueurs qui ne jouent pas, peu ou qui ne sont pas en forme. »

« Pour moi, ce qui sort sur Barcola, ce n’est pas vrai »

D’après Foot Mercato, Bradley Barcola ferait partie des joueurs frustrés par les méthodes de Luis Enrique. Mais encore une fois, Jérôme Rothen n’y croit pas : « Pour moi, ce qui sort sur Barcola, ce n’est pas vrai. Barcola ne se plaint pas. Quand tu ne gagnes pas, les joueurs qui ne jouent pas vont sortir des informations à droite à gauche. Si les résultats ne se redressent pas, il aura des comptes à rendre au propriétaire. »