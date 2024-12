Luis Enrique menacé, le PSG fait une grande annonce

Alexis Brunet

Dernièrement, Luis Enrique est de plus en plus critiqué, notamment par rapport aux résultats du PSG en Ligue des champions. Le club de la capitale est pour le moment loin d’une qualification pour la phase à élimination directe, mais cela n’effraye pas la direction parisienne. En effet, cette dernière aurait toujours autant confiance en l’Espagnol, qui serait même en passe de prolonger.

Le PSG n’a quasiment plus le droit à l’erreur. En Ligue des champions, le club de la capitale est au pied du mur avec seulement quatre points en cinq rencontres. Les partenaires de Gonçalo Ramos sont pour le moment 25èmes au classement et donc virtuellement éliminés de la C1. Ils ont trois matches pour essayer d’inverser la tendance.

La crise va bientôt éclater au PSG ? https://t.co/2ROzutT1Ce pic.twitter.com/nEkgm1K38U — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Luis Enrique n'y arrive pas

Forcément, en cas de mauvais résultat, c’est l’entraîneur qui est pointé du doigt en premier. Luis Enrique n’arrive pas à trouver la solution pour le moment et il risque donc une catastrophe. Un manque de réussite qui peine à être expliqué, car la saison dernière l’Espagnol avait emmené le PSG jusqu’en demi-finale de Ligue des champions.

Luis Enrique a toujours le soutien de sa direction

D’après RMC Sport, malgré ces récentes mauvaises performances, Luis Enrique ne serait pas menacé au PSG. La direction parisienne lui ferait toujours pleinement confiance. De plus, ce dernier devrait prolonger jusqu’en 2027 prochainement. Le contrat aurait déjà été signé et il ne manque plus que la grande annonce.