Sifflé, il répond à la colère des fans du PSG

Alexis Brunet

Après sa défaite face au Bayern en Ligue des champions, le PSG voulait retrouver le chemin de la victoire avec la réception de Nantes. Malheureusement, les Parisiens n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul et le Parc des princes a sifflé ses joueurs à la fin du match. Warren Zaïre-Emery a d’ailleurs tenu à répondre à cette colère après la rencontre.

Le PSG est en très mauvaise posture en Ligue des champions. Alors qu’il ne reste que trois matches aux Parisiens, ces derniers sont virtuellement éliminés de C1. Une situation qui tranche avec celle du club de la capitale en Ligue 1, qui est premier au classement.

Le Parc des princes a sifflé ses joueurs

Actuellement, le PSG compte sept points d’avance sur son dauphin l’AS Monaco, mais les Monégasques ont la possibilité de combler une partie de leur retard s’ils battent l’OM ce dimanche soir. Les Parisiens auraient pu avoir une avance de neuf points, mais ils ont fait match nul face au FC Nantes samedi soir. Une prestation décevante des joueurs de Luis Enrique, qui a eu pour conséquence les sifflets du Parc des princes. Après la rencontre, Warren Zaïre-Emery a d’ailleurs déclaré que ces sifflets n’étaient pas agréables à entendre. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C’est dur à entendre mais on doit faire mieux, on a les capacités de faire mieux. Parfois, c’est normal, ça peut aussi nous booster et nous pousser à faire mieux pour eux. »

« On sait qu’on peut mieux faire »

Warren Zaïre-Emery veut donc faire mieux pour les supporters du PSG et, selon lui, il y a un seul moyen pour y arriver : le travail. « Le mot désillusion est fort mais on sait qu’on peut mieux faire. Le mieux, c’est de ne rien dire et d’aller travailler tous ensemble. Parfois, c’est comme ça, ça ne veut pas rentrer, ça nous arrive souvent. Ils ont deux occasions, ils mettent un but. On en a vingt, une seule rentre. On travaille déjà la finition, donc il faut travailler tout court et au bout d’un moment ça se débloquera. »