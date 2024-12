PSG : Luis Enrique sort du silence pour Dembélé

Alexis Brunet

Face au FC Nantes, Luis Enrique avait décidé de se priver d’Ousmane Dembélé au coup d’envoi. Ce dernier prenait place sur le banc et il n’a fait son apparition que vingt minutes avant la fin du match. Selon le coach parisien, cela n’est pas une sanction par rapport à la prestation de son attaquant face au Bayern Munich, ternie par une expulsion.

Le PSG avait besoin de retrouver le chemin de la victoire samedi soir, après une nouvelle défaite en Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0). Pourtant opposés au FC Nantes, mal classé en championnat, les Parisiens n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Entré en fin de match, Ousmane Dembélé n’a pas réussi à trouver la faille et à offrir la victoire à son équipe.

Luis Enrique s’exprime sur le cas Dembélé

Ce dimanche, L’Équipe apporte des précisions sur le cas Ousmane Dembélé. Selon le quotidien sportif, le Français doit sa non-titularisation à son attitude lors du match contre le Bayern Munich et notamment à son expulsion. Une version démentie par Luis Enrique en conférence de presse, même si le coach du PSG a affirmé qu’on pouvait tout de même voir un message dans son choix. « Non. Mais c’est un message que j’aime et je le fais de manière directe avec mes joueurs. Pas tous les jours mais quand je considère que c’est opportun. Mais c’est aussi un message pour les supporters : pourquoi un joueur joue plutôt qu’un autre ? Clairement, toute information, spécialement lors des matchs importants, et tout résultat négatif donnent beaucoup d’indications, beaucoup plus qu’une victoire. »

« Je n’ai pas de quoi me plaindre avec aucun de mes joueurs »

Selon Luis Enrique, il n’y aurait donc pas de problème avec Ousmane Dembélé. Le coach du PSG l’a affirmé, toutes les décisions qu’il prend sont pour essayer de faire progresser ses joueurs. « J’essaie d’utiliser cela toujours pour le bénéfice de l’équipe, ce qui est le travail de l'entraîneur. Mais de toute façon, je n’ai pas de quoi me plaindre avec aucun de mes joueurs. Mais je veux qu’ils s’améliorent, qu’ils se révèlent. Que ceux qui ne jouent pas une minute s'entraînent dès mardi à 100%. Que celui qui est titulaire pense qu’il va perdre sa place. Que celui qui marque pense à marquer plus de buts. Que celui qui défend bien pense à donner son maximum. Ça, c’est mon obsession en tant qu’entraineur. »