Ça chauffe au PSG, Luis Enrique a quatre joueurs dans le viseur !

Arnaud De Kanel

Le vestiaire du PSG est en train d'imploser. Après la nouvelle déconvenue des Parisiens samedi, des tensions entre certains joueurs et Luis Enrique ont éclaté. Le coach espagnol aurait trois joueurs en particulier dans le viseur. Il serait déçu de leur rendement.

Luis Enrique n'est pas satisfait de ce qu'il voit sur le terrain en ce moment, et il y a de quoi. « C'est inexplicable. Dans ma carrière d'entraîneur, je ne peux pas l'expliquer. Nous avons les meilleures statistiques d'occasions créées de toute ma carrière d'entraînement. Il arrive un moment où je dois dire que je ne sais pas. Cela va tourner, cela ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir couper cette dynamique et la changer. On a eu cinq occasions claires », lâchait l'entraineur du PSG en conférence de presse samedi après le match nul face au FC Nantes. Quatre de ses joueurs seraient dans son viseur.

Tensions dans le vestiaire du PSG

D'après les informations de RMC Sport, les tensions seraient nombreuses dans le vestiaire du PSG. Les joueurs auraient de plus en plus de mal à comprendre le discours de Luis Enrique, notamment sur les derniers matchs. De son côté, l'entraineur espagnol a des éléments dans le viseur.

Les quatre joueurs qui agacent Enrique

Selon Le Parisien, Luis Enrique serait déçu du rendement de Fabian Ruiz, Marco Asensio, Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé. Le quotidien ajoute que les tensions seraient très intenses avec l'attaquant tricolore.