PSG - Mbappé : Le clash est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG en fin de contrat l'été dernier, Kylian Mbappé est resté en très mauvais termes avec la direction du club de la capitale, et les deux parties sont même en conflit depuis plusieurs semaines. La raison : des primes et salaires impayés de la part du PSG envers Mbappé, qui a cette fois-ci décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue afin de réclamer son dû.

Après une belle histoire sportive qui aura duré pendant sept saisons (2017-2024), Kylian Mbappé avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et donc de partir libre en direction du Real Madrid l'été dernier. Les relations entre le capitaine de l'équipe de France et son ancien président Nasser Al-Khelaïfi se sont considérablement durcies ces derniers mois, et pour cause, Mbappé réclame pas moins de 55M€ d'impayés au PSG.

Mbappé - PSG, la guerre judirique continue

Une somme qui correspondrait à deux mois de salaire + des primes que le PSG n'a pas versé à Kylian Mbappé. De son côté, le club de la capitale évoque un accord passé précédemment avec l'attaquant de 25 ans, qui aurait promis à laisser cette somme au PSG en contrepartie de son départ libre.

Mbappé saisit la commission de discipline de la LFP

Le 11 septembre dernier, la commission juridique de la LFP avait condamné les dirigeants du PSG à verser ces 55M€ à Kylian Mbappé, ce que le club francilien a refusé de faire. Et l'AFP annonce un nouveau rebondissement dans ce feuilleton ce lundi, puisque le joueur aurait saisi la commission de discipline de la Ligue afin de récupérer son dû. Reste à savoir quelle sera l'issue de ce feuilleton Mbappé-PSG...