Le PSG en crise ? Raymond Domenech désigne les responsables !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG traverse actuellement une grosse période de doutes avec des résultats décevants. Luis Enrique se retrouve donc logiquement remis en cause par une bonne partie des observateurs, mais de son côté, Raymond Domenech refuse d'accabler le coach espagnol du PSG et préfère mettre l'accent sur le manque cruel d'efficacité de la part des attaquants.

Après avoir été battu mardi dernier sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions (1-0), le PSG espérait se relancer samedi soir avec la réception du FC Nantes au Parc des Princes, en Ligue 1. Mais la formation de Luis Enrique a finalement concédé le match nul (1-1), et l'entraîneur espagnol est donc considéré pour beaucoup comme étant le responsable de cette mauvaise série qui pourrait s'apparenter comme un début de crise au PSG. Mais aux yeux de Raymond Domenech...

« Ce n’est pas lui qui rate les occasions »

Au micro de La Chaine L'EQUIPE, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a assuré la défense de Luis Enrique et préfère accabler les attaquants du PSG qui font preuve d'un manque cruel d'efficacité : « Oui on peut lui reprocher ses choix et sa volonté de garder le ballon… Mais s’il ne se crée pas d’occasions, on pourrait aussi dire que son jeu n’est pas adapté. Or à chaque match, il se crée 5 ou 6 occasions de but, et ce n’est pas lui qui les rate ces occasions de but. Les matchs qu’on a vu, même en Coupe d’Europe, ce n’est pas lui tout seul devant le but qui rate, qui fait la mauvaise passe... », indique Domenech.

« Ce sont eux qui ratent le ballon »

« Il crée quand même des situations, et ce sont les joueurs devant comme Barcola, Dembélé, Asensio, Lee… Tout ceux qu’il met ont le même problème. Oui, il y a peut-être l’idée que c’est la possession plus importante que la finition, ce qui qui induit quelque chose chez les joueurs. Mais ce sont quand même les joueurs qui ratent le ballon », poursuit Domenech. Luis Enrique appréciera ce soutien.