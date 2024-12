Transfert à 90M€, le PSG se fait tacler !

Arnaud De Kanel

A l'été 2023, le PSG décidait de réinvestir les 90M€ récupérés dans la vente de Neymar pour les offrir à l'Eintracht Francfort afin de s'attacher les services de Randal Kolo Muani. Plus d'un an plus tard, ce transfert sonne comme un échec et ce n'est pas Frédéric Antonetti qui dira le contraire.

Le PSG est le deuxième club le plus dépensier de la saison 2023-2024. le club de la capitale a déboursé pas moins de 624M€, dont 90M€ investis sur un seul et même joueur : Randal Kolo Muani. Mais depuis son arrivée, l'attaquant français n'y arrive pas. Son style de jeu ne colle tout simplement pas à ce que recherche Luis Enrique qui l'a laissé sur le banc samedi soir alors que son équipe était tenue en échec.

Kolo Muani ne joue plus

L'aventure de Randal Kolo Muani au PSG semble toucher à sa fin. L'attaquant français n'est définitivement plus dans les plans de Luis Enrique. Pour Frédéric Antonetti, le club de la capitale a commis une grosse erreur en le recrutant.

«Ça ne servait à rien de le prendre»

« Kolo Muani est un joueur de profondeur, qui ne peut pas s’imposer dans ce système, il manque de technique et de finesse. C’est un bon joueur d’espace, mais si c’est pour jouer comme cela, ça ne servait à rien de le prendre », a déclaré Frédéric Antonetti dans le Canal Football Club dimanche soir.