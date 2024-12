Salah au PSG, le Qatar va obtenir sa signature de rêve ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la petite bombe du moment. Selon L'EQUIPE, le PSG pourrait tenter de recruter Mohamed Salah dont le contrat s'achève en juin prochain avec Liverpool. Une signature pour laquelle travaille notamment Nasser Al-Khelaïfi, qui connaît très bien l'international égyptien, et qui avait rappelé dès le début du projet que «ce serait bien que le PSG ait des joueurs arabes». Le PSG le tient peut-être enfin.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif dans les prochains mois, le PSG pourrait tenter de profiter de la situation de Mohamed Salah dont le contrat à Liverpool s'achève en juin prochain. « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain », assure même connaisseur du dossier dans les colonnes de L'EQUIPE. Une négociation qui pourrait être menée par Nasser Al-Khelaïfi, qui connait personnellement Mohamed Salah.

Salah, le joueur d'origine arabe qu'attend Al-Khelaïfi depuis des années ?

Il faut dire que le président du PSG n'a jamais caché qu'il rêvait d'enrôler un grand joueur d'origine arabe. Dès 2012, Nasser Al-Khelaïfi confiait dans les colonnes du média algérien Buteur que « ce serait bien que le PSG ait des joueurs arabes. Nous y travaillons. Nous sommes en train de prospecter et de faire les consultations nécessaires afin de nous renforcer avec un ou plusieurs joueurs arabes de qualité qui pourront apporter un plus à notre club. Nous avons établi une liste de joueurs arabes de talent susceptibles de nous intéresser ». Mais jusque-là, aucun joueur ne s'est imposé sous l'ère qatarie.

Feghouli, Taarabt, Belhadj, les autres noms évoqués par le passé

Et pourtant, le PSG a multiplié les pistes. L'une des plus connues mène à Adel Taarabt. Dès 2011, l'international marocain aurait même du signer à Paris comme il l'a confié il y a un an auprès de Colinterview. « Après la première année que je fais à QPR, je dois signer au PSG. Le Qatar achète le club, je suis le premier joueur qui doit signer au PSG. Tout était fait », racontait Adel Taarabt avant de confier que Nasser Al-Khelaïfi lui avait promis qu'il était « le premier joueur arabe que je veux dans mon équipe ». L'arrivée de Leonardo au poste de directeur sportif a finalement mis fin à ce dossier. En 2012, c'est Sofiane Feghouli qui est dans le viseur du PSG. Interrogé sur ce dossier à l'époque, Nasser Al-Khelaïfi reconnaitra même que l'international algérien « fait partie » de la liste « de joueurs arabes de talent susceptibles de nous intéresser ». Là encore, il ne signera pas. Pas plus que Nadir Belhadj et Madjid Bougherra. Ce dernier avait même reconnu les contacts avec le PSG en 2011. « On m'a présenté le projet, et j'ai directement dit oui. Quand on regarde ma carrière, il y a une progression logique et cohérente : je pouvais ainsi revenir par la grande porte en France. On m'a demandé d'attendre l'arrivée de Leonardo », confiait Bougherra dans les colonnes de France Football. Leonardo avait également freiné ce dossier pour recruter Milan Bisevac, priorité d'Antoine Kombouaré. Reste désormais à savoir si l'issue du feuilleton Mohamed Salah sera différente.