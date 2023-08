Le boss du PSG réclame son transfert, il balance ses vérités

Thibault Morlain

Nasser Al-Khelaïfi rêvait de lui. Adel Taarabt était la priorité du PSG quand le Qatar a pris les commandes du club de la capitale. Sous le charme du Marocain, le président parisien en avait fait sa priorité. Le fait est que Taarabt n'a jamais rejoint le PSG. Un transfert avorté sur lequel est revenu le principal intéressé, qui a dévoilé la raison de l'échec : Leonardo.

A l'été 2011, le Qatar dépense ses premiers millions d'euros pour faire venir des stars au PSG. On se souvient notamment des 42M€ lâchés pour recruter Javier Pastore. Président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi avait lui un autre nom en tête à cette époque : Adel Taarabt. Formé au RC Lens, le Marocain sortait d'une saison exceptionnelle à QPR. Un transfert qui n'a finalement jamais vu le jour...

EXCLU - Mercato : Matheus Nunes au PSG, c’est non https://t.co/4VnzwiQoUY pic.twitter.com/r7QnhAPIif — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

« T'es le premier joueur arabe que je veux dans mon équipe »

Pour Colinterview , Adel Taarabt a tout dit sur son transfert avorté au PSG. De sa rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi au refus de Leonardo, le Marocain a expliqué : « Après la première année que je fais à QPR, je dois signer au PSG. Le Qatar achète le club, je suis le premier joueur qui doit signer au PSG. Tout était fait. Je suis chez moi, mon agent m'appelle et me dit si ça me dit Paris. J'y pense deux fois comme je suis un mec de Marseille. Il me parle du projet, je lui dis, vas y, on y va. Il me dit d'aller à l'aéroport, de prendre le premier avion, on va rencontrer le Cheikh. Je monte dans la suite du Cheikh à Paris, il me montre l'ordinateur, tous mes buts. Il me dit : « T'es le premier joueur arabe que je veux dans mon équipe. Par contre Adel, ça va prendre un peu de temps car on va ramener Leonardo ». Je dis ok, je repars en Angleterre et Leonardo m'appelle ».

« J'ai senti que Leonardo ne voulait pas me faire »