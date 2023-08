Le PSG fait une grande annonce sur Neymar !

Benjamin Labrousse

Blessé à la cheville en février dernier puis opéré dans la foulée, Neymar poursuit son retour vers les terrains en s’entraînant à la fois individuellement et collectivement avec le PSG. Attendu au tournant cette saison, le Brésilien a vu Luis Enrique évoquer son retour face à la presse.

Avec le flou régnant actuellement quant à l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG nage en eaux troubles. Pendant plusieurs années, le club parisien a souhaité mettre en place un trio d’attaquants vedettes en la personne de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Alors que l’Argentin s’est depuis envolé vers l’Inter Miami, et que le numéro 7 français n’a jamais semblé aussi proche de rallier le Real Madrid, Neymar reste encore en piste, et pourrait même devenir ou rester l’unique véritable star présente dans l’effectif parisien.

« Je me sens bien, mais je ne sais pas quand je vais rejouer »

Contrairement à Kylian Mbappé, Neymar fait quant à lui bien parti de la tournée estivale japonaise et coréenne du PSG. Alors que le club parisien a pour le moment disputé 3 matchs de préparation au Japon (4 au total dans la préparation), le Brésilien n’a toujours pas disputé la moindre minute. Interrogé à ce sujet au sortir de la défaite des Parisiens face à l’Inter Milan en amical ce mardi (défaite 1-2), Neymar se voulait évasif quant à son retour : « Je me sens bien, mais je ne sais pas quand je vais rejouer » .

« Je ne saurai que demain s’il peut participer ou pas »