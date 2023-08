Dembélé, Mbappé, Verratti… Toutes les infos mercato du 2 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Xavi confirme le transfert d’Ousmane Dembélé

Interrogé au micro de TV3 , Xavi a confirmé le départ imminent d'Ousmane Dembélé qui a demandé à rejoindre le PSG : « Je vais être clair, Dembélé nous a demandé de partir, il nous a dit qu'il avait une proposition du PSG, qu'ils l'avaient appelé de là-bas et il a été très direct. C'est une décision personnelle et nous ne pouvons rien y faire. Je suis vraiment désolé pour lui parce que nous avons pris grand soin de lui pour qu'il soit heureux et qu'il continue à faire la différence, mais il a cette proposition, il a dit qu'il voulait partir. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, c'est hors de notre portée, et je lui souhaite toute la chance du monde parce qu'il nous a beaucoup apporté, au moins quand j'étais entraîneur (...) Je suis un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu'il avait déjà parlé avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi et qu'il n'y avait pas moyen de le convaincre, nous avons essayé, mais la décision a été prise », indique l'entraîneur du FC Barcelone.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le vestiaire du Barça réagit au départ de Dembélé

La nuit dernière, alors que le FC Barcelone affrontait le Milan AC en match amical, plusieurs joueurs de l'effectif catalan ont réagi en zone mixte à ce départ d'Ousmane Dembélé vers le PSG, à commencer par le capitaine Sergi Roberto : « C'est triste car c'est un joueur important pour nous. On aurait aimé qu'il continue car il est là depuis plusieurs années et c'est un joueur très apprécié dans l'équipe. Nous sommes tristes de son départ, mais il faut continuer. Nous sommes un peu déçus ». Même son de cloche pour Marcos Alonso : « Ousmane n'a rien dit aux joueurs. Tant que ce n'est pas officiel et quoi qu'il arrive, c'est un joueur comme les autres. Nous verrons ce qui se passera. C'est un joueur important, mais je crois que nous avons un très bon effectif et avec ceux qui seront là à la fin du mercato, il faudra tout donner, tous ensemble », poursuit le latéral gauche du Barça sur Dembélé.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Ancelotti évoque encore le feuilleton Mbappé

Soupçonnant un accord de longue date entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour une arrivée libre en 2024, le PSG envisagerait d'attaquer en justice le club merengue . Une nouvelle qui a fait réagir Carlo Ancelotti en conférence de presse : « Surpris que le PSG puisse demander une sanction par rapport à Mbappé ? Rien ne m'étonne. Je ne sais rien sur le sujet. C'est quelque chose de politique et je n'entre pas dans ça. Je laisse ce qui est politique », indique l'entraîneur du Real Madrid.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Verratti vers l'Arabie Saoudite, il choisit Al-Hilal

Marco Verratti et le PSG, ça sent la fin ! RMC Sport annonce ce mercredi matin que les deux clubs saoudiens d'Al-Ahli et Al-Hilal se disputent la signature du milieu de terrain italien, mais la préférence de Verratti va plutôt pour la seconde option. Le PSG réclamerait aux alentours de 60M€ pour son joueur.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Barcola veut venir cet été, mais…

Conformément aux révélations exclusives du 10sport, le PSG est toujours autant déterminé à recruter Bradley Barcola cet été. L'EQUIPE en remet une couche dans ses colonnes du jour en indiquant que le jeune attaquant de l'OL souhaitait lui aussi pouvoir rallier au plus vite le Parc des Princes, mais il aurait néanmoins précisé au PSG qu'il n'irait pas au bras de fer avec son club formateur.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L’OM vise encore deux transferts et un gros dégraissage