L'OM va encore annoncer des transferts !

L'OM se montre particulièrement actif lors de ce mercato estival. Iliman Ndiaye est la dernière recrue en date, qui rejoint Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Ruben Blanco et Ismaïla Sarr. Tous ces joueurs cités ont pour vocation de faire partie du onze de départ de Marcelino, le nouvel entraîneur olympien. Mais ce n'est pas encore terminé puisque l'OM attendrait encore deux joueurs.

Comme souvent lors des intersaisons, le visage de l'OM change du tout au tout. Cet été ne déroge pas à la règle avec le départ de l'entraîneur, Igor Tudor et l'arrivée d'un nouveau, Marcelino. Côté mercato, six joueurs sont arrivés et ce n'est pas fini.

La Ligue des Champions en ligne de mire

Si l'OM réalise un mercato si important, c'est parce que les échéances qui arrivent sont très importantes pour le club. Après avoir terminé troisième du championnat de France de Ligue 1 la saison dernière, l'OM va devoir passer par le troisième tour préliminaire face aux Grecs du Panathinaïkos. Et le recrutement était obligatoire.

Deux joueurs encore attendus !