PSG : Dembélé se fait déjà tacler au FC Barcelone !

Thibault Morlain

Xavi l'a confirmé en conférence de presse, Ousmane Dembélé est bel et bien en partance pour le PSG. Moyennant 50M€, le Français va rejoint le club de la capitale, au grand dam des Blaugrana. En effet, au Barça, on aurait aimé continuer avec Dembélé. Un transfert qui n'a pas manqué de faire réagir ses futurs ex-coéquipiers.

Le feuilleton Ousmane Dembélé touche visiblement à sa fin. Aujourd'hui, il ne semble plus y avoir aucun doute : le joueur du FC Barcelone va être transféré au PSG. Dans les prochaines heures, tout pourrait être bouclé et l'officialisation pourrait ainsi tomber. Dembélé va alors quitter le vestiaire du Barça, où ce départ fait parler.

« Nous sommes un peu déçus »

Suite à la rencontre face au Milan AC, Sergi Roberto a pris la parole par rapport à Ousmane Dembélé. Le capitaine du FC Barcelone a alors confié, rapporté par Mundo Deportivo : « C'est triste car c'est un joueur important pour nous. On aurait aimé qu'il continue car il est là depuis plusieurs années et c'est un joueur très apprécié dans l'équipe. Nous sommes tristes de son départ, mais il faut continuer. Nous sommes un peu déçus. Quand tu veux une personne et qu'elle soit avec toi, ça te fait un peu mal qu'elle décide d'une autre option. Mais chacun décide de ce qui est le mieux pour lui, sa carrière et sa famille. Il a ses raisons, mais ici, on lui aurait tout donné, il sait que c'est un joueur important pour nous. Chacun prend ses décisions. Nous ne savions pas à 100% quelle serait sa décision. C'est triste, mais nous lui souhaitons le meilleur car c'est quelqu'un de bien et un bon ami »/

« Il n'a rien dit... »