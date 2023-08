Le mercato du PSG fait déjà craquer Luis Enrique

Alexis Brunet

Le PSG est encore dans l'incertitude sur le mercato. Le club de la capitale n'a toujours pas réussi à attirer un grand buteur cet été. Pourtant de nombreux noms sont cités depuis plusieurs semaines, mais aucun n'a encore posé ses valises à Paris. Une situation qui agace fortement Luis Enrique, qui a déjà fait part de son besoin d'un buteur à sa direction.

Chaque jour, les rumeurs vont bon train sur le PSG et sa quête de buteur. Mais justement, cela ne reste que des rumeurs, et Paris n'a toujours pas réussi à attirer un grand nom en attaque, alors qu'il ne reste plus qu'un mois de mercato.

Luis Enrique commence à s'agacer

D'après les informations du Parisien , cette situation agace fortement Luis Enrique. L'Espagnol a besoin d'un attaquant de classe mondiale, pour l'installer à la pointe de son 4-3-3. L'ancien entraîneur du FC Barcelone a pu constater les carences de son équipe à ce poste, lors des matches amicaux disputés par le PSG en Asie cet été.

Kane toujours dans le viseur