Le PSG s'attaque à un dossier à 36M€ sur le mercato

Alexis Brunet

Le PSG est toujours à la recherche d'un buteur dans ce mercato. Pour le moment, lors de la tournée en Asie, c'est Marco Asensio ou Hugo Ekitike qui ont occupé la pointe de l'attaque parisienne. Le premier cité est plus un joueur de côté. Pour le second, l'avenir pourrait s'écrire loin de Paris. Plusieurs formations de Bundesliga pourraient s'activer pour l'ancien Rémois vers la fin août.

Le PSG ne se rassure pas lors de sa tournée estivale en Asie. Pour le moment, le club de la capitale possède un bilan d'un match nul et deux défaites. Des résultats peu flatteurs, qui illustrent bien le fait qu'il manque un finisseur à Paris, un joueur de classe mondiale.

Luis Enrique a essayé Asensio et Ekitike en pointe

Avec l'absence de Kylian Mbappé, et le fait que Neymar ne soit toujours pas apte à jouer à cause de sa blessure, le PSG n'a que peu de solutions en attaque. Pour le poste de buteur, Luis Enrique a dû titulariser Marco Asensio face à l'Inter Milan mardi 1er août. L'Espagnol n'a pas donné satisfaction, et c'est normal, car ce n'est pas son poste. L'autre option utilisée est celle menant à Hugo Ekitike, mais pour le Français, la donne est différente.

Le PSG attend un buteur, un conflit éclate en interne https://t.co/mTua8qRjN3 pic.twitter.com/RYyLKtHnom — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Ekitike pourrait quitter Paris