Le PSG attend un buteur, un conflit éclate en interne

Ce n'est plus un secret, le PSG cherchera à dénicher un nouvel avant-centre d'ici la fin du mercato. Et pour cause, le seul spécialiste du poste dans l'effectif parisien se nomme Hugo Ekitike. Néanmoins, au sein de la direction parisienne, les avis divergent sur le joueur à recruter d'ici le 31 août.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a décidé d'abandonner la piste menant à Bernardo Silva, jugé intransférable par Manchester City. C'est la raison pour laquelle le club de la capitale semble désormais sur le point de boucler le transfert d'Ousmane Dembélé, qui occupera le flan droit de l'attaque de Luis Enrique. Néanmoins, il reste une inconnue majeure dans le secteur offensif du PSG : qui occupera le poste d'avant-centre ?

Il dit non au PSG, son transfert vire à la catastrophe https://t.co/psfa0RRNgd pic.twitter.com/Ez4yLJ5jE3 — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Al-Khelaïfi relance Kolo Muani

Alors que la piste menant à Harry Kane s'est refroidie, puisque le buteur anglais se rapproche du Bayern Munich, et que Rasmund Hojlund va s'engager avec Manchester United, les opportunités sur le marché se font désormais rares. C'est la raison pour laquelle, selon les informations du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a décidé de relancer les discussions pour Randal Kolo Muani. Il faut dire que l'attaquant de l'Eintracht Francfort possède le même agent qu'Ousmane Dembélé. Le président du PSG a donc profité des négociations pour le transfert de l'ailier du FC Barcelone pour renouer le contact au sujet de l'ancien Nantais.

Campos préfère Ramos, mais...