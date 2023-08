Dembélé : Le coup de maître du PSG

Alexis Brunet

Le PSG a déjà beaucoup recruté, mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les dirigeants parisiens veulent encore se renforcer, notamment en attaque. Le nom qui revient le plus ces derniers temps est celui d'Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone serait très proche de rejoindre le champion de France. Le champion du monde devrait rejoindre le PSG, grâce à une seconde clause présente dans son contrat au Barça, lui permettant de débarquer pour 50M€.

Pour le moment, le PSG a plutôt perdu, qu'il n'a gagné en qualité en attaque. Cela fait plusieurs semaines que Lionel Messi a quitté le club de la capitale, et qu'il a rejoint l'Inter Miami en MLS. Paris doit donc remplacer le septuple Ballon d'Or, ce qui n'est pas une mince affaire. Luis Campos a déjà réussi à attirer deux joueurs offensifs, Marco Asensio, et Kang-in Lee. Sans leur faire offense, ils sont très loin du niveau de l'Argentin. Le PSG doit donc trouver un joueur qui peut s'approcher encore plus du niveau du champion du monde 2022.

Le PSG vise Ousmane Dembélé

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG voulait faire venir Bernardo Silva depuis longtemps. Mais face aux nombreux refus de Manchester City, le club de la capitale a décidé de changer son fusil d'épaule, et de se tourner vers Ousmane Dembélé. L'affaire serait très bien embarquée, et le Français devrait devenir dans les prochains jours un joueur parisien. Mais à quel prix, là est la question.

Le PSG va payer 50M€ pour Ousmane Dembélé