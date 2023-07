EXCLU - Mercato : Recalé dans tous les sens depuis deux mois, le PSG jette l’éponge !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir coché le nom de Bernardo Silva sur ses tablettes depuis un an, le PSG a multiplié les offensives à destination de Manchester City. Avec l’appui de Jorge Mendes, qui gère les intérêts de l’international portugais, Paris a obtenu l’accord du joueur pour venir cet été. Mais les Citizens ne veulent rien savoir…

Le PSG se heurte à un mur. Et il semble de plus en plus grand. Une montagne insurmontable nommée Manchester City. Pourtant, depuis un an, Paris travaille d’arrache-pied pour obtenir gain de cause. Dans son viseur : Bernardo Silva. Mais les dirigeants anglais ne veulent rien savoir. Le Portugais ne partira pas du nord de l’Angleterre…

Le PSG a tout tenté

A l’été 2022, le PSG a tenté une première approche. A l’écoute, Bernardo Silva a sondé ses dirigeants. Soucieux de relever un nouveau défi, le Portugais était à l’écoute des opportunités comme celle de Paris ou de Barcelone. Mais Pep Guardiola a mis son veto, immédiat. Le PSG a convenu de revenir à la charge un an plus tard. Piloté par Luis Campos, le dossier est au-dessus de sa pile depuis un an. Et depuis un an, Paris tente tout ce qui est possible. En vain.

Deux offres, deux refus

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a transmis deux offres de transfert à Manchester City pour Bernardo Silva. La dernière, d’un montant de 60 millions d’euros, a de suite été recalée par les Citizens . Impossible d’envisager le départ de leur joueur. Malgré ses demandes des derniers mois de quitter le club, City fait la source oreille. Pep Guardiola ne veut pas se séparer de son maître à jouer. Paris a donc jeté l’éponge.

Cap sur Dembele !

Conscient que le verrou installé par Manchester City serait impossible à briser, sauf offre mirobolante à 100 millions d’euros, le PSG s’est résigné. Luis Campos a mis de côté le dossier Bernardo Silva pour foncer vers Ousmane Dembele. Le Français du Barça dispose d’une clause lui permettant de partir contre un chèque de 50 millions d’euros (dont la moitié revient à… Ousmane Dembele). Nos sources indiquent que le dossier devrait se faire. Le PSG, le Barça et Dembele ont jusqu’à ce soir pour se mettre d’accord.