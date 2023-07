Dembélé, Mbappé, Ndiaye… Toutes les infos mercato du 31 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Dembélé a donné son accord pour le transfert

Ousmane Dembélé au PSG, c'est réglé ! Fabrizio Romano annonce que l'attaquant français du FC Barcelone a trouvé un accord avec le club de la capitale avec un contrat de cinq ans à la clé. Pour rappel, le PSG a décidé le montant de sa clause libératoire au Barça, qui s'élève à 50M€. Par ailleurs, selon les révélations de la Cadena Cope , l’attaquant français aurait déjà confirmé son départ à ses coéquipiers du FC Barcelone.



Le PSG a changé d'avis pour Dembélé

Vendredi, au moment où la bombe du transfert d'Ousmane Dembélé était sortie dans la presse, L'EQUIPE avait dans un premier temps tempéré en indiquant que l'opération était loin d'être faite. Et pour cause, le quotidien sportif indique dans ses colonnes du jour que le PSG n'a revu sa position après l'échec dans le dossier Rasmund Höjlund, qui s'est finalement engagé avec Manchester United. Mais L'EQUIPE confirme : Dembélé est désormais bel et bien sur le point de signer au PSG.

PSG : Transfert déjà réglé pour Mbappé au Real Madrid ?

Interrogé dans un talk-show sur ESPN , le journaliste Julien Laurens a clairement indiqué que Kylian Mbappé devrait quitter le PSG dès cet été pour prendre la direction du Real Madrid : « Je pense que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été. Je pense que ça va arriver. Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, le Real Madrid le veut maintenant, et le PSG veut le vendre. Toutes les parties veulent que cela se produise. C'est pourquoi je donne 100% de réussite à ce transfert », explique-t-il.



OM : Officialisation imminente pour Ndiaye

L'OM tient enfin son nouvel attaquant ! Illiman Ndiaye (23 ans) est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi, accueilli en véritable star à l'aéroport de Marignane. L'EQUIPE annonce un transfert de 20M€ avec un contrat de cinq ans pour le buteur sénégalais de Sheffield, passé par le centre de formation de l'OM. Ndiaye va passer sa visite médicale dans la journée avant l'officialisation.



EXCLU : Le PSG ne lâche rien pour Barcola

Le PSG a lâché une nouvelle offre à l'OL pour rafler la mise avec son jeune phénomène, Bradley Barcola. Selon les révélations exclusives du 10sport.com , une nouvelle offre de 35M€ a été formulée, et le PSG a bon espoir de parvenir à rafler la mise dans ce dossier.



PSG : Abdou Diallo a la cote sur le marché