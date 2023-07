EXCLU - Mercato : Le PSG rehausse son offre pour Barcola (OL) !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur la piste de Bradley Barcola, le PSG ne lâche pas le morceau. Suite aux révélations du 10 Sport concernant une première offre de transfert, confirmées depuis par le journal L’Equipe, Paris est reparti à l’attaque. Voici les derniers éléments du dossier.

Le 13 juillet dernier, le10sport.com révélait en exclusivité l’existence d’une offre de transfert du PSG à destination de l’OL pour Bradley Barcola. Auteur d’une superbe saison 2022-2023, le jeune lyonnais figure en très bonne place sur les tablettes parisiennes. Mais John Textor, nouveau patron des Gones , a immédiatement repoussé cette première avance. Un montant de 25 millions d’euros, comme nous l’avons indiqué le 23 juillet.

Le PSG a transmis trois offres

Ce week-end, le journal L’Equipe a confirmé les éléments dévoilés par le10sport.com . Et si le quotidien parle d’un montant de 30 millions d’euros, c’est tout simplement parce que le PSG a transmis une seconde proposition, quelques jours après la première. Là encore, l’OL a refusé. Mais le discours des Gones n’est plus aussi ferme qu’au début des négociations. Nos sources indiquent que petit à petit, l’OL ouvre la porte à un possible deal pour Bradley Barcola.

35 millions d’euros proposés

Après une offre à 25 millions d’euros et une seconde à 30 millions d’euros, le PSG n’a pas lâché le morceau. En effet, selon nos informations, une troisième proposition a été faite à l’OL. Un montant de 35 millions d’euros est arrivé sur le bureau de John Textor. Pour l’heure, le PSG n’a pas obtenu le feu vert lyonnais. Mais Paris a bon espoir d’aller au bout dans ce dossier…

L’OL ne donne pas de prix

Dans ce dossier, le PSG peut compter sur une relation de confiance : Jorge Mendes. Le célèbre agent portugais gère les intérêts de Bradley Barcola. Et il est en première ligne pour tenter de convaincre John Textor. Car du côté du joueur, la volonté se tourne clairement vers un départ au PSG. Reste à savoir à quel prix l’OL acceptera de lâcher sa pépite. Pour l’heure, John Textor ne donne aucun chiffre. Le montant de 50 millions d’euros a été évoqué dans la presse, nos sources indiquent que les Lyonnais n’ont pas donné de chiffre au PSG et que les discussions se poursuivent autour des bases de la dernière offre parisienne, à 35 millions d’euros.