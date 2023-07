PSG : C’est terminé pour Dembélé

Arnaud De Kanel

Ousmane Dembélé est à un pas du PSG ! Le club de la capitale serait sur le point de débourser 50M€ pour lever a clause libératoire de l'attaquant tricolore. Malgré de multiples tentatives pour convaincre son joueur de rester, le Barça aurait lâché l'affaire.

Le remplaçant de Kylian Mbappé est tout trouvé. Ce lundi, le PSG devrait lever la clause libératoire d'Ousmane Dembélé afin de s'éviter des négociations impossibles avec le FC Barcelone pour boucler l'arrivée du champion du monde. Les Catalans auraient enfin rendu les armes au sujet de celui qu'ils surnomment « Le Moustique ».

Barcelone soupçonne un accord

Le Barça ne se ferait plus trop concernant Ousmane Dembélé. Selon les informations de Gianluigi Longari, la direction catalane serait intiment convaincu qu'un accord aurait été trouvé entre le champion du monde et le PSG. De ce fait, le Barça estime que son attaquant va rejoindre le club de la capitale et que son histoire en Catalogne est terminée.

Un transfert à 50M€

Il ne reste plus qu'au PSG à verser la coquette somme de 50M€ pour s'offrir définitivement Ousmane Dembélé. Le Français pourrait devenir la 8ème recrue de l'été après Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Cher Ndour et Arnau Tenas.