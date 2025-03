Sophie Marceau : surprise avec Romain Ntamack !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi à Toulouse, le Stade Ernest-Wallon a été le théâtre d'une victoire éclatante du Stade Toulousain face à la Section Paloise (55-10). Parmi les spectateurs, Sophie Marceau et François Berléand étaient présents et ne sont pas repartis les mains vides, recevant chacun un maillot de la formation de Top 14, floqué du numéro des deux stars toulousaines : Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Ce samedi, il y avait du spectacle à Toulouse avec la large victoire des hommes d’Ugo Molla contre la Section Paloise (55-10), grâce à huit essais inscrits dont un triplé d’Ange Capuozzo. De quoi ravir le public du stade Ernest-Wallon, qui comptait deux spectateurs particuliers avec les présences de François Berléand et Sophie Marceau.

Le maillot de Ntamack pour Sophie Marceau

Les deux stars du cinéma français ne sont pas reparties les mains vides puisque le président Didier Lacroix leur a offert un maillot du Stade Toulousain chacun. François Berléand a hérité de la tunique domicile, floqué du numéro 9 appartenant à Antoine Dupont qui n’était pas sur le terrain après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Sophie Marceau a quant à elle récupéré le maillot domicile du Stade Toulousain, avec le numéro 10 derrière, celui de Romain Ntamack, ménagé contre Pau.

L’analyse de François Berléand à la mi-temps

A la mi-temps, alors que Toulouse menait déjà 20 à 3, François Berléand avait eu l’occasion de livrer son analyse du match au micro de Canal+. « Il fait beau, il y a du vent, le match commence très bien pour les Toulousain, et je pense qu’avec le banc qu’ils ont, ça va être une formalité. Mais ça a été un peu dur au début, il y a eu une belle défense des Palois, et le pack palois est quand même très fort, mais bon on connaît les lignes arrière toulousaines, on sait que ça fait mal. » Effectivement, la Section Paloise a sombré en s’inclinant 55-10 au bout du temps réglementaire.