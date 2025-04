Antoine Dupont transféré : Sa prochaine destination déjà trouvée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que Romain Ntamack qui a déjà annoncé qu’il quitterait un jour le Stade Toulousain pour relever un nouveau défi à l’étranger, Antoine Dupont doit-il envisager le même projet que son partenaire du Stade Toulousain ? Denis Charvet glisse un conseil au capitaine du XV de France et a déjà trouvé le point de chute idéal pour lui : les Etats-Unis.

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE la semaine dernière, Romain Ntamack évoquait son futur projet de départ du Stade Toulousain pour l’avenir. Le demi d’ouverture du XV de France souhaite relever un challenge étranger avant la fin de sa carrière : « A l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) », a confié Ntamack. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir.

« C’est tellement bien de partir »

Au micro RMC dans les Grande Gueules du Sport, Denis Charvet a validé ce grand projet de Romain Ntamack : « Tu restes par amour du club, mais après c’est tellement bien de partir. Il faut découvrir des choses ailleurs ! Si tu n’as rien gagné, tu restes au Stade Toulousain, mais lui a tout gagné Je comprends tout à fait Romain Ntamack, qui veut découvrir des nouveaux territoires, d’autres personnes et d’autres mentalités. Dans son cas, partir au Japon ou en Australie, c’est autre chose », explique l’ancien joueur, qui interpelle du coup Antoine Dupont pour l’inciter à envisager un jour un transfert… aux États-Unis !

Dupont-USA : Le projet parfait ?

« Être le symbole du futur aux États-Unis, par rapport à la Coupe du monde 2031, je trouve que ça a un sens incroyable. D’être le pionnier, d’aller les aider à grandir, je trouve ça formidable. J’aimerais que plein de joueurs français y aillent. On peut penser à Antoine Dupont, dans sept ans, en fin de carrière, aller aider cette nation à grandir », poursuit Denis Charvet. Reste à savoir si Antoine Dupont sera partant pour un tel projet.