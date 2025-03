Mbappé, enfin le mariage qui le rend heureux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le Real Madrid l’été dernier après la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé a donc enfin réalisé son rêve d’enfance en portant la tunique du club merengue. Et l’attaquant français ne cache pas son bonheur et s’enflamme pour ce mariage dont il a tant rêvé depuis des années avec le Real Madrid.

Au terme d’un long feuilleton et d’une séparation houleuse avec la direction du PSG en fin de saison dernière, Kylian Mbappé s’est donc engagé libre jusqu’en 2029 avec le Real Madrid. Un souhait de longue date pour l’attaquant de l’équipe de France, qui rêvait depuis l’enfance de porter la tunique du club merengue comme son modèle de l’époque, Zinedine Zidane. Et Mbappé s’est confié sur ce mariage dans un entretien accordé à La Sexta dimanche soir.

« J’avais un rêve… »

« Tout ce que je voulais, c'était jouer au Bernabéu avec ce maillot. Avec les fans qui chantent mon nom. Marquer des buts. Être heureux. J’ai commencé comme supporter de Zizou et des Galactiques. C’est le meilleur club du monde et il a une aura que les autres n’ont pas. J’avais un rêve de jouer pour le Real Madrid, puis c'est devenu un objectif, et maintenant c'est la réalité », annonce Kylian Mbappé, qui affirme être très heureux au Real Madrid malgré une intégration plutôt compliquée en début de saison.

Les ambitions XXL de Mbappé

« Je pense que je suis un gars dont on peut lire sur le visage s'il est heureux ou non, et maintenant je suis heureux. Je suis très heureux. Je veux gagner la Liga, la Ligue des Champions, et tout ce que je peux gagner avec le Real Madrid », poursuit l’ancienne star du PSG, qui souhaite donc tout rafler avec le Real Madrid maintenant qu'il est en train de réaliser son rêve. Le message est passé…