Zidane, l’annonce en direct sur sa prochaine équipe !

D’ores et déjà pressenti pour venir reprendre le flambeau de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France en 2026, Zinedine Zidane est très attendu pour le poste. Et Rudi Garcia, l’actuel coach de la Belgique, a confirmé pour Zidane chez les Bleus dimanche soir en direct sur Canal +.

C’est officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026. Zinedine Zidane, qui rêve du poste, semble déjà tout indiqué pour le remplacer, lui qui est libre depuis son départ du Real Madrid en 2021. Et Rudi Garcia a peut-être vendu la mèche pour Zidane dimanche soir en direct dans le Canal Football Club.

« La place est déjà prise »

Le coach français, actuel sélectionneur de la Belgique, a indirectement confirmé la future nomination de Zinedine Zidane sans le nommer : « Reprendre les Bleus ? Je crois que la place est déjà prise. Ça parait logique », a indiqué Rudi Garcia avant de faire l’éloge de Didier Deschamps et de son bilan en équipe de France.

« Un des meilleurs entraîneurs de la planète »

« Ça fait 13 ans que Didier est à la tête des Bleus. C’est l’un des meilleurs entraîneurs de la planète. Quand on gagne une Coupe du monde et qu’on va en finale quatre ans après… Il a été beaucoup critiqué et je me suis beaucoup énervé devant les journaux de ce qui pouvait être dit contre lui. En plus, il est Français… », a précisé l’ancien entraîneur de l’OM.