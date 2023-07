Dembélé : Incroyable, le PSG retourne sa veste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela semble désormais imminent, le PSG devrait prochainement officialiser la signature d'Ousmane Dembélé pour 50M€, soit le montant de sa clause libératoire active jusqu'à ce lundi soir à 23h59. Et dans ce dossier, le discours du club de la capitale a totalement évolué.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le PSG prépare du lourd pour renforcer son attaquant et semble préparer l'avenir sans son attaquant vedette. C'est ainsi que la signature d'Ousmane Dembélé semble imminente pour 50M€, soit le montant de sa clause libératoire active jusqu'à minuit ce lundi.

Le PSG dément dans un premier temps pour Dembélé

Et pourtant, lorsque la première information annonçant l'imminence de la signature d'Ousmane Dembélé est sortie, le PSG a rapidement démenti auprès de L'EQUIPE , assurant que les discussions n'étaient pas si avancées. Néanmoins, quelques heures plus tard, le discours a totalement changé en interne.

L'échec Höjlund a tout changé

En effet, dans ses colonnes ce lundi, le quotidien assure qu'Ousmane Dembélé est désormais très proche du PSG. Pour expliquer ce revirement de situation, le club de la capitale assure en interne que l'échec du transfert de Rasmund Höjlund, qui s'est finalement engagé avec Manchester United, a poussé le PSG à revoir ses plans. Et bien qu'évidemment les deux joueurs n'ont pas le même profil, la volonté du club de la capitale était de réinvestir au plus vite les 50M€ prévu pour le Danois, et s'est donc tourné vers Ousmane Dembélé.