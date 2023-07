Transferts - Mbappé : Le PSG se prend un râteau

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement intéressé par le profil d’Ousmane Dembélé étant donné que l’avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais incertain, le PSG aurait décidé de lever la clause libératoire de l’attaquant français du FC Barcelone. Mais Xavi ne l’entend pas de cette oreille, et l’entraîneur catalan est monté au créneau dans ce dossier Dembélé.

Ce n’est plus un secret pour personne, le torchon brûle entre le PSG et Kylian Mbappé, qui se retrouve désormais poussé vers la sortie par la direction du club de la capitale ! L’attaquant tricolore refuse d’activer sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, ce qui incite donc le PSG à vouloir s’en débarrasser au plus vite plutôt que de le voir partir libre dans un an. Mais il faudra alors remplacer Mbappé dans l’effectif, ce qui ne sera pas une mince affaire…

Le PSG s’active pour Dembélé

RMC Sport a lâché une petite bombe vendredi, indiquant que le PSG avait décidé de payer les 50M€ du montant de la clause libératoire d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone, et il ne manquerait donc plus que l’accord de l’ancien Rennais pour boucler l’opération. Cette clause étant valable jusqu’au 31 juillet, le Barça n’aurait même pas son mot à dire, et ce deal permettrait ainsi au PSG de pouvoir assurer la succession de Mbappé sans se ruiner.

Xavi monte au créneau