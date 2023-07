Mbappé - PSG : Le transfert légendaire approche

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien prendre une autre tournure ce lundi. Toujours décidé à rester au PSG pour honorer sa dernière année de contrat, l'attaquant parisien recevra la moitié de sa prime de fidélité en ce 31 juillet. Ce versement pourrait décanter le dossier.

Cela ne fait plus aucun doute maintenant : Kylian Mbappé est à vendre. Le PSG a pris la lourde décision de se séparer de sa vedette afin de ne pas la laisser partir libre l'été prochain. « Mbappé n'allait jamais prolonger. Il est donc à vendre, le club a en fait déjà pris cette décision il y a sept jours en l'écartant préventivement de l’équipe », apporte une source proche de la direction à l'AFP . Et en ce lundi 31 juillet, le feuilleton pourrait prendre une tournure décisive.

Le PSG fonce sur une star de Ligue 1, danger sur le mercato https://t.co/JO31SXVd8d pic.twitter.com/YzddmeElBt — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Jour décisif pour Mbappé

Comme le rappelle RMC Sport , c'est ce lundi que l'ultimatum fixé par Nasser Al-Khelaïfi prend fin. Lors de la présentation de Luis Enrique, le président du PSG avait été très clair. « Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. Il doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… maximum dans deux semaines ! Et s’il ne veut pas signer, la porte est ouverte », avait confie dirigeant parisien à la presse. Cette date marque également un moment décisif dans le nouveau contrat mirobolant signé par Mbappé l'été dernier.

Mbappé va toucher la moitié de sa prime de fidélité