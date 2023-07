Mbappé - PSG : Il annonce un transfert colossal en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG espère toujours que le Real Madrid fera une offre pour le transfert de Kylian Mbappé afin d’éviter un départ libre dans un an. Et selon le journaliste espagnol Antonio Romero, le club madrilène a parfaitement les moyens de dégainer une très grosse proposions pour recruter le crack de Bondy dans les prochains jours.

Le bras de fer se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé. Alors que l'attaquant français espère toujours partir libre à l'issue de son contrat en juin 2024, le club de la capitale compte bien mettre tout en œuvre pour éviter une telle issue et souhaite toujours un transfert cet été. Dans cette optique, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Et selon le journaliste espagnol Antonio Romero, le club merengue pourrait bien dégainer un offre.

Mbappé au Real Madrid dès cet été ?

« Il n'y a qu'une seule solution. Il y a un mois, nous pensions que c'était compliqué et la solution est qu'ils parviennent à un accord économique et qu'il reçoive une prime à la signature un peu moins élevée, que le PSG réduise ses exigences économiques et que ce qui devait être la grande recrue de la saison prochaine, le soit cette saison. J'étais très négatif, mais je pense qu'il commencera au Real Madrid le 1er septembre », lance-t-il au micro d’ El Larguero sur La Cadena SER avant d’assurer que le Real Madrid a les moyens de ses ambitions pour le transfert de Kylian Mbappé.

«Le Real Madrid a un paquet d'argent»