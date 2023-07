Mercato : Le PSG abandonne pour Mbappé, catastrophe en vue

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé occupe une place importante lors du mercato parisien. Le club de la capitale essaye de se battre pour que le natif de Bondy prolonge à Paris, mais cela ne serait que peu probable. Les dirigeants parisiens semblent s'être faits une raison, et le joueur partira donc sans doute libre en 2024. Le PSG devra aussi verser 80M€ de prime de fidélité à l'attaquant, bref, une catastrophe.

Il y a plusieurs semaines, Kylian Mbappé déclenchait une crise sans précédent au PSG. L'attaquant informait son club par le biais d'une lettre, qu'il ne comptait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une décision qui a fait très mal à Paris, qui depuis a complètement changé de stratégie avec son joueur.

Le PSG a durci le ton avec Mbappé

Le temps n'est plus à la douceur et aux politesses entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club de la capitale a décidé d'employer la manière forte pour essayer de forcer son joueur à prolonger. Tout d'abord c'est le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi qui a posé un ultimatum au champion du monde, soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Par la suite, Paris a privé son meilleur buteur de tournée en Asie, et ce dernier s'entraîne avec les indésirables au Campus PSG.

Mbappé touche le jackpot au PSG, la mèche est vendue https://t.co/F8aT9Omwbt pic.twitter.com/V6gl7VyA1G — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Une catastrophe pour le PSG