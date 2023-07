Mbappé : Le PSG révèle le plan du Real Madrid

Pierrick Levallet

Le mercato s'enflamme autour de Kylian Mbappé depuis plusieurs semaines maintenant. Le PSG lui a ouvert la porte à un transfert et de nombreuses rumeurs l'envoient au Real Madrid. Toutefois, le club madrilène préférerait attendre que la star de 24 ans soit libre pour le recruter. D'ailleurs, la Casa Blanca aurait un plan pour cet été afin de nuire à l'image de la formation parisienne.

C’est le grand feuilleton de l’été. Depuis plusieurs semaines maintenant, Kylian Mbappé enflamme le mercato. Le PSG lui a ouvert la porte à un départ puisqu’il refuse de prolonger pour le moment. Et naturellement, tous les grands clubs d’Europe se tiennent à l’affût, le Real Madrid en première ligne. Après son échec en 2022, le club madrilène espère pouvoir enfin mettre la main sur Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a un plan pour Mbappé

Toutefois, Florentino Pérez ne semble pas presser de passer à l’action. Si la star de 24 ans entend honorer son contrat au PSG jusqu’au bout, le président du Real Madrid ne serait pas contre attendre l’été 2024 pour pouvoir l’accueillir libre. La Casa Blanca aurait d’ailleurs échafaudé un plan d’attaque pour cet été afin de mettre un coup à l’image du PSG.

