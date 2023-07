PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG. Alors que le numéro 7 parisien a été placé sur le marché, la direction de Liverpool aimerait négocier un prêt payant d'un an. Mais à en croire la presse britannique, il n'y aurait aucun contact entre les Reds et le PSG concernant Kylian Mbappé.

Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a fait savoir à la direction du PSG qu'il ne comptait pas rempiler ; et ce, même s'il dispose d'une option pour étendre son bail d'une année.

C'est fait, le PSG trouve la solution après le drame https://t.co/fnRjk9i8Ol pic.twitter.com/BsLDvzDFoT — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Liverpool veut récupérer Mbappé en prêt

Pour ne pas voir Kylian Mbappé changer de club pour 0€ dans un an, le PSG a décidé de le placer sur le marché cet été et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique pour le pousser à partir dès maintenant. Un choix qui aurait donné des idées à Liverpool d'après les dernières informations du Mirror . Conscients que Kylian Mbappé rêve de signer au Real Madrid, les Reds de Jürgen Klopp envisageraient de proposer un prêt payant au PSG pour une durée d'une saison. De cette manière, le capitaine de l'équipe de France pourra rejoindre le club merengue librement et gratuitement à l'été 2024.

Aucun contact entre Liverpool et le PSG actuellement