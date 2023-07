PSG : Une nouvelle offre folle va tomber pour Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG est dans une impasse avec Kylian Mbappé. L’attaquant français ne souhaite pas prolonger son contrat avec le club de la capitale, ce qui pousse Paris à précipiter son départ. Liverpool, avec qui les contacts remontent à plusieurs années, serait prêt à lui proposer un bail… d’une saison !

Kylian Mbappé ne laissera jamais de répit au PSG. Prolongé l’été dernier après des mois de négociations, l’international français se retrouve déjà au cœur d’un nouveau feuilleton. Mbappé a envoyé une lettre à la direction du PSG en juin dernier pour lui annoncer qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le club de la capitale.

Liverpool propose un contrat d’un an à Mbappé

Face à cette situation, le PSG souhaite donc le vendre. A en croire les informations du Mirror , Liverpool serait prêt à proposer un contrat d’une saison à Kylian Mbappé, via un prêt payant, afin qu’il puisse filer au Real Madrid l'année suivante. Un deal invraisemblable qui permettrait à Mbappé de jouer une saison en Premier League avant de réaliser son rêve.

Les premiers contacts ne sont pas récents