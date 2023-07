Mercato : C’est terminé pour ce gros nom du PSG !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG a toujours la tête dans le feuilleton Mbappé qui s’éternise depuis des semaines, la situation de Marquinhos pose aussi question. Prolongé jusqu’en 2027 il y a quelques mois, l’international brésilien est courtisé de près par Al Nassr, le club saoudien. Le capitaine parisien reste malgré tout attaché à Paris et n’aurait aucune envie de partir.

Et si le PSG vendait l’une de ses stars cet été ? Depuis la semaine dernière, Kylian Mbappé est écarté du groupe parisien en raison de son refus de prolonger son contrat. Le Qatar attend une décision rapide sinon, il sera à vendre. Mais pour le moment, Kylian Mbappé reste campé sur ses positions : il ne veut pas quitter le PSG cet été et attend d’être libre la saison prochaine. Marquinhos n’est lui pas poussé vers la sortie mais la question de son avenir va également se poser rapidement…

Marquinhos suivi de près par Al Nassr

En effet, d’après les informations du journaliste Rudy Galetti, Al Nassr serait intéressé par le capitaine parisien, une offre aurait même été formulée au joueur et au PSG. RMC Sport assure que le club de la capitale n’aurait aucune envie de vendre Marquinhos, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027 il y a quelques mois seulement. De son côté, l’international brésilien voudrait aussi rester au PSG, un club qu’il a rejoint en 2013.

Le PSG va annoncer un transfert inattendu ! https://t.co/9iMei4hc58 pic.twitter.com/AvjowdR30B — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

La déclaration d’amour du capitaine parisien