PSG : C’est terminé pour Mbappé, sa décision est prise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par le PSG, refusant de le voir partir libre à l’issue de son contrat, Kylian Mbappé suscite les convoitises de l’Arabie saoudite, prête à tout pour le convaincre de rejoindre le golfe Persique. Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France n’a pas l’intention de s’exiler et a les idées claires concernant l’identité de son prochain club.

Depuis qu’il a signifié par courrier en juin dernier son refus d’activer sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, Kylian Mbappé est dans le collimateur de ses dirigeants, désireux de voir leur star partir dès cet été, afin d’obtenir une indemnité de transfert. Pour l’heure, Kylian Mbappé campe sur ses positions, avec la volonté de plier bagage dans un an, en tant qu’agent libre. Pourtant, le PSG fait son maximum pour lui trouver une porte de sortie, acceptant même la proposition de la formation saoudienne d’Al-Hilal.

PSG : Mbappé provoque la panique, une star valide https://t.co/p3TQYswKgO pic.twitter.com/SUOsa6UkWb — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

L’Arabie saoudite recalée

Le club de la capitale aurait en effet autorisé Al-Hilal à engager les discussions avec le clan Mbappé en vue d’un transfert qui aurait pu atteindre la barre des 300M€. Malgré les folies que serait prête à réaliser l’Arabie saoudite, avec un salaire annuel évoqué de 700M€, Kylian Mbappé n’aurait pas voulu aller plus loin, écartant l’idée de rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Pas de quoi surprendre le Real Madrid.

Mbappé attend le Real et rien d’autre