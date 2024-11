Le PSG tient un joueur «spectaculaire», Luis Enrique jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu vice-capitaine du PSG cette saison, Achraf Hakimi a pris de l’ampleur au sein du vestiaire parisien. Auteur d’un très bon début d’exercice, le latéral droit marocain est en train de devenir l’un des hommes clés de Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’Espagnol n’a pas tari d’éloges à l’égard du numéro 2.

Arrivé au PSG en 2021, Achraf Hakimi a parfois fait preuve d’inconstance dans la capitale. Pourtant, jamais aucun latéral droit n’aura réussi à déloger le Marocain de son rôle de titulaire indiscutable. Cette saison, le numéro 2 réalise un début d’exercice 2024/2025 très réussi, et a surtout pris de l’ampleur au sein du vestiaire. Malgré le départ de son grand pote Kylian Mbappé vers le Real Madrid, Achraf Hakimi a pris de l’importance, et fait désormais partie des capitaines potentiels en l’absence de Marquinhos.

Mercato - PSG : Ce joueur pousse pour son transfert ! https://t.co/eUIr0ndFO0 pic.twitter.com/ku8ecH7UWw — le10sport (@le10sport) November 18, 2024

« Je suis dans la meilleure période de ma carrière »

En effet, aux côtés de Gianluigi Donnarumma et Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi est l’un des vices-capitaines du PSG. Il y a quelques semaines, le joueur de 26 ans affirmait dans les colonnes de GQ qu’il se sentait parfaitement à l’aise au PSG : « Je suis dans la meilleure période de ma carrière. (…) Mon plus grand désir reste celui de remporter un titre avec mon pays. Et avec le PSG, je veux entrer dans l’histoire en remportant ma première Ligue des Champions », expliquait Hakimi.

« Hakimi a une capacité physique spectaculaire »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a été interrogé sur son joueur, et n’a pas manqué de saluer ses prestations : « Je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième, le troisième ou le millième (dans la hiérarchie à son poste). Cela ne m'intéresse pas beaucoup. Mon idée correspond complètement à ses caractéristiques. Il est vrai qu'il gagne en envergure dans le vestiaire. (...) Il y a toujours un risque (de trop jouer). On essaie de donner du repos. Mais Hakimi a une capacité physique spectaculaire », a confié le coach du PSG avant la réception de Toulouse ce vendredi.