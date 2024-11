Mercato - PSG : Le transfert d’un buteur déjà annoncé ?

Pierrick Levallet

Après avoir perdu Kylian Mbappé cet été, le PSG s’est mis activement en quête d’un nouvel attaquant. Le club de la capitale penserait notamment à Viktor Gyökeres, sensationnel depuis le début de saison. Le Sporting CP ne devrait d’ailleurs pas réussir à retenir son buteur de 26 ans encore bien longtemps.

Le PSG n’a pas abandonné sa quête de remplacer Kylian Mbappé sur le mercato. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la priorité était l’arrivée d’un nouvel ailier gauche, le recrutement d’un autre buteur ne serait pas à exclure non plus. Randal Kolo Muani n’arrive pas à convaincre Luis Enrique et Gonçalo Ramos est à peine en train de revenir de blessure. Les Rouge-et-Bleu garderaient donc un œil sur certains joueurs sur le marché des transferts.

Le PSG pense toujours à Gyökeres

Le PSG penserait notamment à Viktor Gyökeres. Auteur d’un début de saison sensationnel (24 buts en 19 matchs), le buteur suédois plairait à Luis Campos et à la direction parisienne. L’attaquant de 26 ans aurait toutefois la cote sur le mercato, Manchester United et Manchester City étant également intéressés par ses services.

Son transfert déjà programmé pour l'été 2025 ?

Le Sporting CP, de son côté, devrait réussir à le retenir cet hiver. Mais comme le rapporte TeamTALK, Viktor Gyökeres devrait quitter le club portugais à l’issue de la saison. Après deux saisons en Liga Portugal, l’international suédois devrait se lancer un nouveau défi ailleurs en Europe. Le PSG, Manchester United, Manchester City et les autres clubs intéressés par Viktor Gyökeres devraient donc avoir une chance lors du prochain mercato estival. À suivre...