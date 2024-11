Mercato : Le clan Neymar annonce le verdict pour son avenir !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Al Hilal, Neymar Jr aurait pu faire ses valises et partir dès cet hiver. Alors que des rumeurs évoquent un accord avec Santos, la star brésilienne aurait pu résilier son contrat avec le club saoudien. Toutefois, Neymar Sr a balayé cette information, laissant clairement entendre que son fils allait finir la saison avec Al Hilal.

Arrivé en provenance du PSG lors de l'été 2023, Neymar Jr est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Al Hilal. Toutefois, la star brésilienne pourrait changer d'air plus tôt que prévu. Selon certaines rumeurs, Neymar Jr aurait trouvé un accord avec Santos. Ainsi, le numéro 10 d'Al Hilal pourrait résilier son contrat avec son club cet hiver.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Neymar ne va pas quitter Al Hilal cet hiver

Lors d'un entretien accordé à Roundcast, Neymar Sr a lâché ses vérités sur l'avenir de son fils, laissant clairement entendre qu'il ne quittera pas Al Hilal avant cet été. « On attend et on verra ce qui se passera, et comment se sentira vraiment Neymar. Il sera libre de décider. Nous n’avons jamais été aussi libres pour décider où on ira, et avoir un gars de 32 ans libre, c’est un cadeau pour n’importe quel club », a affirmé le père de Neymar Jr.

Al Hilal : Neymar va jouer le Mondial des clubs avant de partir

Dans la foulée, Neymar Sr a annoncé que son fils jouera la Coupe du Monde des clubs (15 juin - 13 juillet) avec Al Hilal avant de partir. « Tous les clubs vont être là, et Al-Hilal aussi, ils ont gagné leur place. Ils ont déjà une des plus grosses stars pour ce genre de tournoi, et un garçon qui a de l’expérience à ce niveau. C’est pour ça qu’ils ont honoré la deuxième année de son contrat. […] Il est sous contrat jusqu’en 2025. On ne sait rien de plus. Je vois de la spéculation, on est préparé pour ça. Je sais que le marché l’attend et attend de voir comment il se remettra, mais il revient toujours plus fort. Ce ne sera pas différent cette fois », a conclu le père de Neymar Jr. Reste à savoir quel club le Brésilien rejoindra librement et gratuitement après la compétition.