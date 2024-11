PSG : Luis Enrique se lâche sur le grand projet du Paris FC

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec le rachat du Paris FC par la famille Arnault, un nouvel horizon s'ouvre pour l’autre club de la capitale, qui ne manque pas d’ambitions tout en excluant de reproduire la stratégie du PSG. Luis Enrique accueille ce projet avec enthousiasme, tout comme son président Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques semaines.

C’est un changement majeur qui se prépare dans la capitale avec le rachat du Paris Football Club par la famille Arnault, troisième fortune mondiale. L’actuel leader de Ligue 2 joue aujourd'hui la montée avant de viser encore plus grand, à l’instar de son voisin de la Porte de Saint-Cloud à l’arrivée du Qatar sans pour autant employer la même stratégie, Antoine Arnault affirmant mercredi que la formation « sera au cœur de notre stratégie, ce qui fera redescendre les fantasmes entendus depuis l’annonce depuis notre arrivée. »

« Je suis enchanté »

Du côté du PSG, ce nouveau projet est accueilli positivement. « Cela me paraît fascinant, a réagi Luis Enrique en conférence de presse. Si c'est à Paris et que nous avons un voyage en moins et que c'est près de nous, c'est parfait. Je suis enchanté ».

« Une excellente nouvelle »

« C’est une excellente nouvelle, s’était réjoui Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques semaines. C’est fantastique pour Paris et fantastique pour le football français. Cela apportera de la concurrence au plus haut niveau du football parisien ». Un futur derby avec le PFC ne fait donc pas peur au PSG, qui devrait pourtant être concurrencé par l’autre club de la capitale pour les jeunes talents issus de la région parisienne.