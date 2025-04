OM : Incroyable bagarre dans le vestiaire !

La rédaction

Alors que les tensions internes se multiplient à l’OM, un nouvel épisode agite le vestiaire marseillais. Une violente altercation aurait éclaté entre Ismaël Koné et Roberto De Zerbi, qui en sont presque venus aux mains. Aujourd'hui joueur de Rennes, l’international canadien confirme que son passage à Marseille fut un véritable calvaire.

L’OM avait réalisé un mercato estival ambitieux avec de nombreuses recrues. Mais parmi ces arrivées, certaines se sont révélées être de mauvaises pioches pour le club, avec des rendements décevants. On peut notamment citer Elye Wahi, Lilian Brassier ou encore Ismaël Koné.

Une bagarre éclate à l’OM

Ce dernier a connu un passage très compliqué à l'OM. Et pour cause : L’Équipe révèle que les relations entre l’international canadien et Roberto De Zerbi étaient particulièrement tendues. Le quotidien explique que le coach de l'OM, coutumier des remarques cinglantes, aurait fini par excéder Ismaël Koné. Une dispute aurait alors éclaté entre les deux hommes, qui seraient passés tout près d’en venir aux mains.

«Les 7 derniers mois que j’ai vécus ont été très difficiles»

Ces tensions jettent un éclairage nouveau sur les récentes déclarations d’Ismaël Koné dans les médias du Stade Rennais. Après son but face à Angers, le milieu de terrain n’avait pas caché son soulagement d'avoir quitté l'OM :

«Je voulais juste vous dire merci, parce que les 7 derniers mois que j’ai vécus ont été très difficiles. Et même dans ma jeune carrière, j’ai eu beaucoup de coups bas, et c’était difficile de revenir. Quand je viens au quotidien et que je vois tout le monde, franchement, ça m’a juste redonné le sourire ! J’ai aussi compris à quel point c’était important d’apprécier ce sport. Pas tout le monde n’a l’opportunité de le faire. On a tous des amis qui n’ont pas pu signer pro, et nous sommes les représentants de ces gens-là. Merci !»