Mercato : Le PSG a annoncé sa décision pour Kolo Muani !

Jean de Teyssière

Cette saison, le PSG est souverain en Ligue 1. L’équipe entraînée par Luis Enrique est toujours invaincue en championnat et compte six points d’avance sur son dauphin monégasque. Un matelas confortable qui s’est fait sans Randal Kolo Muani, qui ne bénéficie pas de la confiance de Luis Enrique. Malgré ces moments difficiles, il ne serait pas question de voir partir son joueur cet hiver.

Depuis le 6 octobre dernier, Randal Kolo Muani n’a plus été titularisé par Luis Enrique. Le coach espagnol ne semble pas compter sur lui, malgré sa belle forme avec l’équipe de France, avec qui il a fini meilleur buteur en 2024. Mais depuis six matchs avec le PSG, l’ancien joueur de Francfort n’a joué que 61 minutes, ce qui pourrait avoir un impact sur son avenir.

EXCLU @le10sport : Manchester United est entré en contact direct pour manifester son intérêt pour Kolo-Muani. Dossier impossible sous la forme d'un transfert car le club n'a absolument pas les finances, demande de prêt https://t.co/dVIgbMecqI — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 21, 2024

«Il ne faut rien lâcher»

La semaine dernière, dans l’émission Téléfoot, Randal Kolo Muani s’était exprimé sur le moment difficile qu’il est en train de vivre avec le PSG : « Lâcher ? Non je n’ai jamais essayé de penser à ça. Il faut continuer à travailler, montrer ce que je sais faire et donner mon maximum. Il ne faut rien lâcher. Si tu lâches, c’est fini, tu coules. Il faut garder le mental, à moi de continuer à travailler pour que le coach me fasse confiance. Ça fait partie de mon histoire. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais eu les choses facilement. Je dois travailler plus, marquer les esprits quand il fait appel à moi, a répondu le joueur. À moi de donner le maximum de moi-même pour qu’il me fasse confiance. »

Pas question de vendre Kolo Muani

D’après Le Parisien, la situation de Randal Kolo Muani est claire. Officiellement, ni lui, ni le PSG ne souhaite stopper leur collaboration. Le mercato hivernal qui arrive risque de mettre Randal Kolo Muani au centre de nombreuses discussions mais a priori, rien ne bougera. Même si selon nos informations, Manchester United pourrait passer à l’action cet hiver…