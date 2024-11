Mercato - Real Madrid : Le prochain club de Vinicius Jr est déjà annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Chroniqueur lors de l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a évoqué la mauvaise passe traversée par Kylian Mbappé. Et au cours de son intervention, l'ancien coach a évoqué un possible départ de son concurrent et coéquipier, Vinicius Jr, en Premier League, plus précisément à Manchester City.

Star du Real Madrid, Vinicius Jr n’a pas été ébranlé par l’arrivée de Kylian Mbappé. Le joueur brésilien a conservé sa place sur le côté gauche et se montre toujours aussi décisif. Mais selon Pascal Dupraz, un départ de l’ailier n’est pas impossible. L’ancien coach a évoqué un possible départ vers Manchester City.

« Vinicius partira bien un jour »

« Vinicius partira bien un jour. Il ira à Manchester City, là où on ne peut pas lutter au niveau financier » a confié l’ancien coach d’Evian et de l’ASSE durant les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche en évoquant le cas Kylian Mbappé.

Vinicius Jr a reçu une offre XXL

Mais ces dernières semaines, Vinicius Jr s’est surtout retrouvé dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Un contrat record a été offert à l’international brésilien durant l'été. Mais ce dernier a toujours indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter le Real Madrid, et ce peu importe la somme proposée.