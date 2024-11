Succession de Mbappé : Il va recaler le PSG en janvier !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec Manchester United, Marcus Rashford serait dans le collimateur du PSG. En effet, le club de la capitale voudrait s'attacher les services de l'attaquant de 27 ans lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, Marcus Rashford souhaiterait poursuivre son aventure chez les Red Devils de Ruben Amorim.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air à l'issue de sa septième saison passée à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG a relancé les contacts avec l'entourage de Rashford

Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, la direction du PSG s'est attachée les services de Désiré Doué lors du dernier mercato estival. En effet, le crack de 19 ans est arrivé à Paris en provenance du Stade Rennais, ayant couté environ 50M€ à Nasser Al-Khelaïfi. Mais avant de recruter Désiré Doué, le PSG aurait tenté de boucler la signature de Marcus Rashford. D'après les indiscrétions de TEAM talk, le club de la capitale aurait discuté d'un transfert avec le joueur de Manchester United. Toutefois, Marcus Rashford est finalement resté chez les Red Devils.

Rashford ne veut pas quitter Manchester United

Malgré son échec avec Marcus Rashford l'été dernier, le PSG de Luis Enrique aurait réactivé cette piste. A en croire TEAM talk, le club rouge et bleu voudrait retenter sa chance avec le numéro 10 de Manchester United, et ce, pour finaliser un transfert au mois de janvier. En ce sens, le PSG aurait relancé les contacts avec le clan Rashford. Toutefois, l'international anglais serait heureux chez les Red Devils. De plus, Marcus Rashford serait enthousiaste à l'idée de jouer sous la houlette de Ruben Amorim, qui vient de s'installer sur le banc de Manchester United. Ainsi, il serait très peu probable que l'attaquant de 27 ans change de club en janvier, et ce, malgré l'intérêt concret du PSG.